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Компания Renault готовится к выпуску на рынок гибридного кроссовера Austral

  /   Обновлено: 06 января 2022 19:23
Экономика
Компания Renault готовится к выпуску на рынок гибридного кроссовера Austral
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Париж, 6 января. Французский автопроизводитель продолжает испытывать модель, которая придет на замену кроссоверу Kadjar.

Финальная серия испытаний стартовала в отношении кроссовера Austral. Машина должна проехать еще 2 млн километров по разным дорогам, чтобы специалисты смогли донастроить двигатели машины.

Прототипы кросса напоминают Megane E-Tech. Паркетник может похвастаться узкими передними фарами, фонарями, а также радиаторной решеткой. Austral базируется на обновленной платформе CMF под названием CMF-CD3. Автомобиль будет оборудоваться исключительно гибридными движками.

Стандартная версия модели включит установку 1.3 TCe на бензине и стартер-генератор на 12 вольт. Альтернативный гибрид предложит турбированный 1.2 на бензине при 48-вольтовом агрегате.

Предполагается, что транспортное средство проедет по дорогам Германии, Испании, Франции и Румынии, исколесит 600 тыс. километров, а потом пройдет 1,4 млн километров в режиме трассы. Весной этого года Austral должен поступить в продажу.

Известно также, что Renault намеревается организовать в 2022 году в России мировую премьеру новой машины. Соответствующими планами поделился руководитель компании Ян Птачек.

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авто кроссовер renault Kadjar Austral
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