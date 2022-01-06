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«Я бы не хотела сейчас быть молодой»: Светлана Крючкова о трудностях современных артистов
Шоу-бизнес
«Я бы не хотела сейчас быть молодой»: Светлана Крючкова о трудностях современных артистов
ТАСС  /  Красильников Станислав

Когда в Петербурге жил весь цвет творческой интеллигенции, молодым артистам было проще пробиваться и прокладывать свой профессиональный путь. Таким мнением в беседе с корреспондентом ФАН поделилась советская актриса театра и кино, народная артистка РСФСР Светлана Крючкова.

Известная артистка вспомнила, как бросила Москву и МХАТ ради культурной столицы, где в то время жила почти вся творческая элита.

«Я же была московской артисткой и приехала сюда по любви. Просто такой случай, что меня взял Товстоногов в театр, этого могло и не случиться. И когда я уезжала, мне Гафт сказал вслед одну фразу: «Дура, куда ты едешь? Это провинция». Это был 1975 год. Но тогда в этой так называемой провинции были замечательные актеры, золотой фонд товстоноговский: Борисов, Лебедев, Басилашвили, Медведев, Неведомский, Юрский, к которому я сразу попала в спектакль, — поделилась артистка. — А через три года он уехал в Москву, потому что здесь ему перекрыли кислород. До этого из города были выжаты Памфилов и Чурикова. Отсюда уехал Леонтьев, отсюда уехала Долина, отсюда много уехало людей. Потому что Москва демократична в этом смысле, она дает возможность работать. В Москве работа и деньги: конечно, будут брать московского артиста вместо того, чтобы брать петербургского, оплачивать поездку, гостиницу».

«Я бы не хотела сейчас быть молодой»: Светлана Крючкова о трудностях современных артистов
Невские Новости / Надежда Капранова

Сегодняшний Петербург иначе, как болотом, Крючкова назвать не может. Но делает это любя: в спокойной и тихой обстановке 71-летней актрисе комфортно работать над спектаклями. Народная артистка признается, что ей очень повезло быть в творческом составе БДТ, а вот молодому поколению творцов она совсем не завидует.

«Молодые в большом количестве уезжают в Москву — там можно выбирать, туда идти или сюда идти [работать]. А здесь если ты учишься на курсе у режиссеров, владеющим собственным театром, тогда еще есть шанс попасть в этот театр. А если ты учишься на любом другом, то куда потом тебе деваться?, — задается вопросом Крючкова. — Я говорю себе такую фразу: я бы не хотела сейчас быть молодой. Потому что по каким законам идет жизнь и развитие профессиональное, я не понимаю. Раньше все было очень просто: были мэтры, а нам надо было просто работать, и если есть у тебя дар, то тебя замечали и брали. Но этот поезд уже практически ушел, а пришли люди, которые никак не владеют профессией, как те наши настоящие мастера, благодаря которым существовал такого уровня театр и такого уровня кино».

Ранее народная артистка РСФСР высказалась о качестве зимней уборки в Петербурге. По ее признанию, она не понимает такого отношения к людям со стороны властей, ведь в первую очередь плохая уборка дворов и улиц затрудняет жизнь пенсионерам.

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Все новости / Шоу-бизнес / «Я бы не хотела сейчас быть молодой»: Светлана Крючкова о трудностях современных артистов
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