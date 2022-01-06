Недельный рост числа заявок на пособие по безработице в США составил 7 тысяч

Вашингтон, 6 января. Количество первичных заявок на пособие по безработице в США выросло с 200 до 207 тысяч за неделю, завершившуюся 1 января. Такие данные представило министерство труда страны.

Опрошенные агентством DailyFХ аналитики ожидали, наоборот, сокращения показателя до 197 тысяч. Изначальный показатель предыдущей недели был пересмотрен до 200 с 198 тысяч заявок.

Дефицит торгового баланса Соединенных Штатов в ноябре возрос на 13 млрд долларов, или на 19,4%, относительно скорректированного показателя октября — до 80,2 млрд долларов, следует из пресс-релиза Бюро экономического анализа министерства торговли США.

Доля доллара США в резервах мировых центробанков снижается, а в международных операциях растет роль других валют. При этом скорого «обнуления» позиций доллара ждать не стоит, считает глава отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Михаил Шульгин.