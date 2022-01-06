Российские военные в Таджикистане провели около 100 учений в 2021 году

Екатеринбург, 6 января. Порядка 100 различных учений состоялось с подразделениями 201-й российской военной базы в Таджикистане за 2021 год, сообщили в пресс-службе Центрального военного округа.

Российские военные провели разные виды тактических и специальных учений на полигонах Ляур, Самбули и Харб-Майдон. В маневрах были задействованы подразделения оперативно-тактической, армейской и беспилотной авиации, а также артиллерийские части.

«С военнослужащими за год было проведено более 1,5 тыс. занятий по огневой подготовке с практическим выполнением стрельб из стрелкового оружия и гранатометов. Свыше 2 тыс. занятий состоялось по тактической и тактико-специальной подготовкам различного уровня», — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что расчеты ЗРК С-З00 отразили авиаудар «противника» на учениях в Забайкалье. Военнослужащие Восточного военного округа оперативно классифицировали цели и взяли их на сопровождение.