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Российские военные в Таджикистане провели около 100 учений в 2021 году

Армия
Российские военные в Таджикистане провели около 100 учений в 2021 году
function.mil.ru  /  Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации

Екатеринбург, 6 января. Порядка 100 различных учений состоялось с подразделениями 201-й российской военной базы в Таджикистане за 2021 год, сообщили в пресс-службе Центрального военного округа.

Российские военные провели разные виды тактических и специальных учений на полигонах Ляур, Самбули и Харб-Майдон. В маневрах были задействованы подразделения оперативно-тактической, армейской и беспилотной авиации, а также артиллерийские части.

«С военнослужащими за год было проведено более 1,5 тыс. занятий по огневой подготовке с практическим выполнением стрельб из стрелкового оружия и гранатометов. Свыше 2 тыс. занятий состоялось по тактической и тактико-специальной подготовкам различного уровня», — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что расчеты ЗРК С-З00 отразили авиаудар «противника» на учениях в Забайкалье. Военнослужащие Восточного военного округа оперативно классифицировали цели и взяли их на сопровождение.

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