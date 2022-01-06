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Экс-премьер Азаров объяснил, почему 40 миллионов украинцев не могут справиться с парой тысяч радикалов

Политика
Экс-премьер Азаров объяснил, почему 40 миллионов украинцев не могут справиться с парой тысяч радикалов
Федеральное агентство новостей  /  Леонид Андросов

Киев, 6 января. Националистические марши, прошедшие на днях по всей Украине, наглядно показали, что миллионам украинцев диктуют правила две, от силы три тысячи радикалов.

Выходит, что незначительная группа националистов, которую в масштабах всей страны можно назвать только статистической погрешностью, фактически управляет государством, успешно оказывая давление на власть подобными шествиями и имитацией массовых беспорядков с участием самое большее сотни человек в одной акции. Многие россияне, да и сами украинцы уже восемь лет задаются вопросом: как же так выходит, что горстка отморозков, пусть даже вооруженных, смогла подчинить себе всю страну.

Странную на первый взгляд ситуацию в беседе с журналистами попытался объяснить бывший премьер-министр Украины Николай Азаров, напомнив о движущей силе любых массовых беспорядков или больших революций.

Экс-премьер Азаров объяснил, почему 40 миллионов украинцев не могут справиться с парой тысяч радикалов
Федеральное агентство новостей / Александр Фокин

«Как вы знаете, революции и вообще любые потрясения производятся пассионарной частью общества, то есть теми, кто готов взять в руки булыжник, нож, ружье и готовы идти убивать. Таких людей очень мало в нормальном обществе. Поэтому нацистов нельзя недооценивать. Вот их две-три тысячи всего, но кого? По Украине маршируют отморозки, прекрасно подготовленные боевики, у которых вообще мозгов нет, не говоря уж о моральных ориентирах. Их предшественники и кумиры спокойно уничтожали целые поселения. А способен ли обычный украинец на такое насилие против ближнего. Нет, конечно. Как, впрочем, любой среднестатистический житель любого государства. Все эти марши — это средоточие всей той дряни, что есть в обществе и недооценивать ее нельзя. Несколько тысяч — это уже сила. Так, ч сожалению и получается, что 40 миллионов украинцев не может задавить пару тысяч радикалов», — раскрыл секрет происходящего на Украине бывший премьер.

Азаров добавил, что в случае разгула украинского национализма главная ошибка была допущена еще на Майдане. Всеми радикалами должны заниматься исключительно специалисты — профессиональные бойцы спецподразделений МВД. Он напомнил, что в последние дни Майдана ставил перед правительством вопрос ребром, требуя жестко зачистить центр Киева от радикальной толпы, которая давно сбросила маску мирного протеста. Однако тогда его не послушали, Янукович даже отчитал за попытку сорвать жесткой реакцией переговоры с «европейскими партнерами». Азаров тогда так и не добился своего, после чего подал в отставку и покинул страну. А ведь в феврале 2014 года одна команда «Беркуту» могла радикально переломить ситуацию в пользу законной власти.

Ранее застрявший в Алма-Ате украинец раскрыл неприятные для Киева подробности массовых беспорядков.

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Все новости / Политика / Экс-премьер Азаров объяснил, почему 40 миллионов украинцев не могут справиться с парой тысяч радикалов
украина азаров националисты майдан беркут
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