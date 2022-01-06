Около тысячи человек пострадали за время массовых беспорядков в Алма-Ате

Нур-Султан, 6 января. Десятки протестующих погибли, еще около тысячи получили травмы различной степени тяжести в ходе акций и массовых беспорядков в Алма-Ате, заявил Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет.

Чиновница привела данные МВД Казахстана, согласно которым жертвами потасовок стали 12 сотрудников правоохранительных органов. Еще 317 сотрудников полиции и военнослужащих Национальной гвардии получили ранения.

«Международное право однозначно: люди имеют право на мирный протест и свободу выражения мнений. В то же время протестующие, какими бы злыми или обиженными они ни были, не должны прибегать к насилию в отношении других», — передает РИА Новости слова Верховного комиссара ООН.

Массовые акции протеста захлестнули Казахстан после того, как с 1 января власти повысили цены на сжиженный нефтяной газ. Уже на следующий день, 2 января, в Мангистауской области начались уличные демонстрации, которые за несколько дней охватили почти всю страну.