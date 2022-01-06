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Данко осудил Бородину за измену Омарову с его другом

Шоу-бизнес
Данко осудил Бородину за измену Омарову с его другом
instagram.com  /  @borodylia

Москва, 6 января. Певец Данко и его возлюбленная диджей Мария Силуянова высказались о скандальных заявлениях бизнесмена Курбана Омарова об измене со стороны его бывшей жены, телеведущей Ксении Бородиной с его другом.

Новый, 2022 год в шоу-бизнесе начался с громкого скандала между Бородиной и Омаровым. После того как бизнесмен публично обвинил экс-супругу в измене, своим мнением на эту тему захотели поделиться многие знаменитости.

Ранее бывший супруг телеведущей опубликовал у себя на странице переписку с Силуяновой, которую он расценил как заигрывание с ним, а также опубликовал видео, где Данко танцует в женском платье. Это стало реакцией на то, что полгода назад певец в шутку исковеркал имя Омарова. Несмотря на это, Данко и его возлюбленная встали на защиту предпринимателя.

«И как может уважающая себя женщина общаться с тем, кто предает своего друга? Даже если бы он до смерти был влюблен в Бородину, есть какие-то моральные понятия. А когда человек уже переходит за красные линии, я думаю, что он и с Ксенией может как угодно обойтись», — заявил исполнитель «Собеседнику».

Силуянова также высказалась по поводу нашумевшего скандала. Диджей полностью согласилась с возлюбленным.

«Если действительно Ксения ему изменяла, то можно понять, почему Курбан так реагирует и выкладывает все в сеть. Вообще я считаю, что он – хороший, безобидный мужик. К Ксении я тоже отношусь прекрасно. Но видимо ее бывшему просто настолько обидно, что он рассказывает об этом подписчикам и тем самым ищет какой-то поддержки», — сказала диджей.

Фанаты переживают за эмоциональное состояние Бородиной и поддерживают ее на фоне развода с мужем. Но звезда не собирается впадать в депрессию и уже закрутила новый роман.

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Все новости / Шоу-бизнес / Данко осудил Бородину за измену Омарову с его другом
данко бородина омаров
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