Подразделения спецназа ВВО провели в Забайкалье учения с тактической стрельбой

Москва, 6 января. Подразделения спецназа Восточного военного округа приступили к освоению армейской тактической стрельбы, сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.

По данным ведомства, дислоцированные в Забайкальском крае военные приступили к тренировочным занятиям, осваивая новый вид боевой подготовки сухопутных войск. Тренировки проходят в рамках подготовки бойцов спецназа к участию в отборочных и основных этапах конкурса «Тактический стрелок» на Армейских международных играх.

«Учебные занятия проводятся в стрелковом тире, как под руководством командиров групп подразделения, так и с участием инструкторов регионального отделения федерации пулевой стрельбы», — уточнили в министерстве.

Ранее сообщалось, что соединение спецназа в Краснодарском крае получило партию новых станций ближней разведки. В штабе ЮВО отметили, что новая техника позволит бойцам следить за стационарными и подвижными объектами противника и определять их основные параметры.