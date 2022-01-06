Цементная афера африканского Адольфа Гитлера: как немцы потеряли предприятие в Намибии

Черный континент всегда привлекал крупных предпринимателей со всего мира. Открытие производства в Африке несет определенную выгоду по многим пунктам: более дешевая рабочая сила и упрощенный доступ к ресурсам, которыми изобилует материк.

Однако некоторые африканцы тоже хотят как можно больше получить от сотрудничества с зарубежными партнерами. И, что главное, не всегда честным путем.

Намибийский политик Адольф Гитлер Уунона, одержавший в 2020 году победу на выборах в местный совет, смог обмануть крупного немецкого производителя Schwenk Zement и лишить его монополии в африканской республике.

Международная редакция Федерального агентства новостей рассказывает, как чиновник с провокационным именем смог провернуть глобальную цементную аферу в пользу Китая, и какую выгоду он получил.

Сначала мы захватим Ошану

После победы на выборах (за политика проголосовало около 85%) Адольф Гитлер Уунона дал интервью немецкому изданию Bild и рассказал корреспондентам о происхождении своего имени.

«Я не имею отношения к нацистской идеологии. Мой отец назвал меня в честь Адольфа Гитлера, но, вероятно, он не знал, что олицетворял этот человек. В детстве я считал свое имя нормальным. Только будучи подростком, я понял, что этот немец хотел захватить мир. Жена зовет меня Адольфом, но обычно ко мне обращаются "Адольф Уунона". Официально менять имя было слишком поздно. Однако оно не означает, что я хочу покорить Ошану (регион, в котором политик одержал победу на выборах. — Прим. ФАН). Я не стремлюсь к мировому господству», — рассказал чиновник.

pixabay.com / moise gh-marian

Уунона является членом партии левого сектора «Народная организация Юго-Западной Африки» (SWAPO). В отличие от немецкого тезки африканский Адольф Гитлер выступает за поддержку гражданских активистов и защиту прав человека.

Политик не соврал журналистам: после избрания он не попытался захватить соседние государства и не объявил национальное превосходство намибийцев над прочим миром. Однако справиться с соблазном воспользоваться высоким положением Уунона все же не смог.

Мы в ответе за тех, кого у нас отобрали

С 1884 по 1915 год Намибия являлась колонией Германии. Однако после разгромного поражения немцев в Первой мировой войне африканское государство пало под натиском Союза ЮАР. В 1920 году объединение получило от Лиги наций (ЛН) мандат на управление захваченной страной.

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Несмотря на то, что ЛН прекратила существование, Южно-Африканская Республика не отдала контроль над территорией Намибии, установив там режим жесткого апартеида. Только в 1990 году республика получила долгожданную независимость.

Однако все это время Германия внимательно следила за жизнедеятельностью бывшей колонии и тактично поддерживала с ней связь. В 2009 году крупный немецкий концерн по производству цемента Schwenk Zement инвестировал в Намибию 140 миллионов евро.

Деньги пошли на строительство завода Ohorongo близ Виндхука— одного из крупнейших городов и столицы республики.

Цементная афера

В 2015 году стремительно развивающееся предприятие привлекло внимание африканского Адольфа Гитлера. Он заметил производительность немцев и, оценив прибыльность процесса, захотел с ними сотрудничать.

Гости из Германии проявили щедрость и в знак светлого совместного будущего подарили Уунона 720 мешков цемента. Также они в ходе переговоров упомянули, что завод Ohorongo способен производить для Намибии около 320 000 тонн в год.

vostokcement.ru / Востокцемент

Политику провели экскурсию по цехам, рассказали о преимуществах современных конвейерных лент и напомнили, что цемента хватит на ремонт и обновление всей республики. Уунона не смог отказать щедрым друзьям.

Через некоторое время руководство завода выделило 940 000 евро на трансфер и обучение намибийских рабочих. Молодые люди прошли стажировку в Германии. Условие у немцев было одно: все подготовленные кадры должны работать исключительно на благо Ohorongo.

pixabay.com /

Адольф Гитлер в ответ на благосклонность партнеров вспомнил об одной из главных проблем Намибии.

В Намибии многие годы держится высокий показатель коррупции. Предприимчивый политик смог убедить правительство в том, что немцы должны быть единственными производителями цемента в стране.

Другими словами, он попросил обеспечить им монополию. Исключительно в рамках помощи с развитием «молодого» предприятия, заявил Уунона:

«Власти все сделали правильно, и следует похвалить их за достигнутые результаты. Деловой климат поспособствовал росту Ohorongo, и теперь компания вносит более одного процента в валовой внутренний продукт Намибии, что сильно помогает сельским регионам».

Удар с Востока

Дела у немцев шли в гору, пока на горизонте не появился Китай. Пекин сделал властям Намибии предложение, от которого они не смогли отказаться. Через некоторое время после переговоров с дипломатами из КНР правительство африканской республики без предупреждения сняло с Ohorongo монопольную протекцию.

Федеральное агентство новостей /

В этот же момент на рынок, образно «выбив дверь», зашла компания Whale Rock Cement. В сжатые сроки возле города Отживаронго появляется новый цементный завод. И работает он на условиях, которые оказались выгоднее немецких в несколько раз.

Пекин качественно подготовился к захвату индустрии и привез с собой все необходимое, включая стройматериалы и рабочий персонал. Объемами производства китайцам удалось сбить цену на цемент в два раза, что переманило к ним доминирующее большинство покупателей.

vostokcement.ru / Востокцемент

Осознавая нанесенный удар, немцы приняли решение продать предприятие, которое начало приносить огромные убытки, конкурентам. Совет директоров Schwenk Zement выставил на торги 70% акций Ohorongo. Однако руководство китайского концерна вежливо отказалось от щедрого предложения, назвав завод «крайне невыгодным вложением средств».

Где собака зацементирована

Наблюдая за «реактивными» успехами китайских партнеров, местные и немецкие СМИ решили провести расследование. Выяснилось, что намибийский президент Хаге Готфрид Гейнгоб поддерживает тесные контакты с многомиллиардными компаниями КНР.

В момент, когда Пекин оказался готов выйти на рынок Намибии, лидер республики решил бросить немецких партнеров, так как новые друзья сулили ему гораздо большую выгоду. «Клубок» начал распутываться, и журналисты узнали, что правительство с помощью многочисленных счетов и подставных компаний отправляло немецкие инвестиции в Китай.

pixabay.com /

Восточные фирмы облагораживали Намибию, втайне используя деньги Германии. И, разумеется, не забывали отложить себе на старость.

На этапе завершения расследования корреспонденты спросили у регионального совета Ошаны: использовал ли Адольф Гитлер те подаренные 720 мешков с цементом, как советовали ему немцы? Ответа не последовало.