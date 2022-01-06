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Губерниев назвал себя единственным в России футбольным обозревателем

Спорт
Губерниев назвал себя единственным в России футбольным обозревателем
Агентство городских новостей Москва  /  Андрей Никеричев

Москва, 6 января. Телеведущий и спортивный комментатор Дмитрий Губерниев объяснил, почему считает себя единственным футбольным обозревателем в стране.

Комментатор сообщил, что все его футбольные эфиры после матчей Лиги чемпионов являются подарком для коллег. По его словам, в отличие от обозревателей, футбольных комментаторов в стране много.

«Я вижу, как к себе серьезно относятся футбольные комментаторы, поэтому умозрительно называю себя футбольным обозревателем. Сейчас все мои эфиры после Лиги чемпионов на "Матч ТВ" с Быстровым и Ловчевым – это подарок для коллег. По нам уже давно книжки пишут. Я не просто люблю футбол, но и являюсь единственным в стране футбольным обозревателем. Комментаторов много, а обозреватель я один. Назовите мне хоть одного. Их нет», – сказал Губерниев в интервью РИА Новости.

Ранее телеведущий в своем Telegram-канале отреагировал на новость о назначении первого вице-президента Федерации хоккея России (ФХР) Романа Ротенберга главным тренером хоккейной команды из Петербурга СКА. Губерниев казал, что теперь Ротенберг стал его коллегой.

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футбол губерниев комментатор
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