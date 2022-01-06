Компания Chrysler показала электрохетчбэк Airflow

Лас-Вегас, 6 января. Руководство концерна Chrysler объявило о планах по полному переходу на производство электромобилей вместе с анонсом первого электрокара Airflow.

Подразделение Chrysler перейдет на производство исключительно электрокаров уже через шесть лет, к 2028 году. Первым образцом нового поколения марки станет пятидверный хетчбэк Airflow, который был продемонстрирован в ходе выставки потребительской электроники Consumer Electronics Show.

Предполагается, что данный электромобиль выйдет на рынок уже через три года. Компания активно ищет инвестиции. Менеджмент подсчитал, что Chrysler нуждается в 33,3 млрд долларов для реализации грандиозных планов.

Сейчас бренд проходит через не лучшие времена — на пике Chrysler продавал по 600 тыс. автомобилей в год, а в прошлом году фирме удалось реализовать только 115 тыс. моделей. Поэтому руководство корпорации ищет пути реабилитирования производства.

Общественность увидела на CES 2022 в Лас-Вегасе концепт-кар Airflow. Известно, что транспортное средство будет базироваться на архитектуре STLA Large разработки гиганта Stellantis. Хетчбэк обладает полным приводом с двумя электродвигателями, мощность которых составляет в совокупности 408 л.с. Производитель обещает, что на одном заряде машина сможет преодолеть от 560 до 640 километров. Электрокар также оборудуется автопилотом третьего уровня STLA AutoDrive.

Руководитель марок Chrysler и Dodge Тим Кунискис ранее говорил, что подразделение по созданию «заряженных» версий SRT будет реорганизовано и акцентирует внимание на электрификации машин.