Актриса Макеева проводит психологические консультации за 60 тысяч рублей

Москва, 6 января. Артистка Анастасия Макеева похвасталась успехами в изучении гендерной и семейной психологии — теперь телеведущая готова помочь всем нуждающимся и провести консультацию за 60 тысяч рублей.

Знаменитость озвучила стоимость одного разбора на личной странице в Instagram Stories. По словам актрисы, такой тренинг поможет разобраться не только во взаимоотношениях с партнером, но и с самим собой. Артистка работает с четырьмя мастерами во время диагностики и требует за это круглую сумму.

Одна из фанаток задала знаменитости вопрос, поинтересовавшись у артистки причинами набора веса. По словам Макеевой, «диагностика» может помочь выявить корень этой проблемы.

«Лишний вес – это часто невысказанные обиды или лояльность к кому-то из родителей. Диагностика покажет», — высказалась Макеева.

В последнее время среди звезд российского шоу-бизнеса становится популярным запускать марафоны по самореализации. Артисты получают необычный опыт и предпочитают делиться им с подписчиками при помощи марафонов и гайдов.

Ранее создательница «Марафона желаний» Елена Блиновская поучаствовала в скандальном интервью с журналисткой Ксенией Собчак. Пока некоторые коллеги защищают гуру по личностному росту, зрители осуждают провокационное поведение блогера, называя ее «инстацыганкой».