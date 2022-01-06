Госсекретарь США Блинкен созвонился с исполняющим обязанности главы МИД Казахстана

Вашингтон, 6 января. Государственный секретарь США Энтони Блинкен устроил телефонные переговоры с исполняющим обязанности министра иностранных дел Казахстана Мухтаром Тлеуберди. Соответствующее заявление опубликовали на официальном сайте Госдепа Соединенных Штатов.

По данным федерального органа, Блинкен заявил, что Вашингтон поддерживает конституционные институты и свободу СМИ в стране. Также американский госсекретарь призвал представителя внешнеполитического ведомства Казахстана разрешить ситуацию в государстве мирным путем.

Известно, что американский политический деятель в ходе беседы с и.о. казахстанского министра иностранных дел затронул тему территориальной целостности Украины. Об этом сказано в сообщении Госдепа США.

Ранее сообщалось, что в МВД Казахстана назвали предварительное число пострадавших при массовых беспорядках сотрудников. Выяснилось, что ранения получили 748 человек.