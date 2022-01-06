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Силовики зачистили от преступных группировок площадь Республики в Алма-Ате

Происшествия
Силовики зачистили от преступных группировок площадь Республики в Алма-Ате
Prt Scr youtube.com  /  Reuters

Нур-Султан, 6 января. Сотрудники силовых структур зачистили от преступных группировок площадь Республики в Алма-Ате, передают местные СМИ со ссылкой на МВД Казахстана. 

Ранее очевидцы сообщили, что около площади раздаются сильные взрывы. По предварительным данным, есть пострадавшие. Район столкновения окутал густой туман, журналисты не смогли разглядеть происходящее.

На окраинах Алма-Аты мародеры по-прежнему занимаются грабежом магазинов. Местных жителей, которые ведут фото- и видеосъемки с места событий, погромщики забрасывают камнями.

Массовые беспорядки в Казахстане начались после повышения цен на топливо. Уже 2 января жители Мангистауской области вышли на демонстрации, затем к ним присоединились и другие города. Сильнее всего от погромов пострадал Алма-Аты — участники событий крушили памятники, поджигали административные здания и автомобили, грабили банкоматы и косметические магазины. Ущерб, по предварительным оценкам, составляет около 92 млн долларов.

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Казахстан зачистка площадь республики преступная группировка алма-аты
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