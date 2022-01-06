Родственники рэпера Face подтвердили, что музыкант уехал из России

Москва, 6 января. Музыкант из Уфы Face покинул Россию. Об этом сообщила тетя исполнителя Кристина Недорезова, которая по совместительству является заместителем председателя общественной палаты Башкирии.

Неизвестно, когда и при каких обстоятельствах рэпер покинул страну — Недорезова не стала погружаться в детали, а лишь сообщила об отъезде.

«К сожалению, Ваня (Иван Дремин) больше не живет в России», — написала заместитель общественной палаты Башкирии в Facebook.

Об отъезде певца из страны сообщил и бывший глава общественной палаты республики Ростислав Мурзагулов, отметив, что надеется на скорое возвращение музыканта.

«Надеюсь, что и Face вернется жить и работать в Россию», — заявил он.

Тетя рэп-исполнителя отказалась подробно прокомментировать ситуацию. Побеседовать с менеджером музыканта Богданом Дреминым также не удалось.

Face стал не единственным музыкантом, который покинул Россию. Незадолго до него в ОАЭ отправился его коллега по сцене исполнитель Моргенштерн, которого признали виновным в пропаганде запрещенных веществ.