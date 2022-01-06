Saudi Aramco снизила цены на все марки нефти для азиатского рынка

Москва, 6 января. Нефтегазовая компания Саудовской Аравии Saudi Aramco понизила отпускные февральские цены на все марки нефти для Азии, передает агентство Bloomberg со ссылкой на документы.

Февральский индекс для нефти Arab Light окажется на 1,1 доллара ниже по сравнению с предыдущим месяцем. Данный показатель цен на черное золото является «самым низким за последние три месяца», пишет американское издание.

«Саудовская Аравия снизила цены на нефть для покупателей в Азии, сигнализируя о том, что дополнительные поставки от ОПЕК и ОПЕК+ могут ослабить рынок на фоне быстрого распространения коронавируса», — пояснили журналисты.

Страны — участники ОПЕК+ ранее объявили, что не планируют отступать от плана по увеличению добычи нефти в следующем месяце. Альянс готов нарастить объемы на 400 тысяч баррелей в сутки. К концу января остаточный объем сокращений составит 3,4 млн баррелей.