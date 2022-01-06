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Полковник Ходаренок предложил ответить на провокации НАТО увеличением Черноморского флота

Армия
Полковник Ходаренок предложил ответить на провокации НАТО увеличением Черноморского флота
Федеральное агентство новостей

Москва, 6 января. Черноморский флот ВМФ РФ вынужден существовать в условиях растущей активности Североатлантического альянса, что требует от Москвы решительных мер, заявил полковник в отставке Михаил Ходаренок.

По его словам, которые приводит «ПолитРоссия», на сегодняшний день Черноморский флот нуждается в серьезном расширении и переоснащении. Это необходимо, чтобы справляться с поставленными задачами в Черном, Азовском, Средиземном морях, а также в водах Атлантического и Индийского океана. Более того, заметил эксперт, Черноморский флот все чаще вынужден противостоять активности НАТО. На этом фоне Ходаренок предложил жесткий способ отучить Альянс от провокаций.

«Черноморскому флоту необходимо как минимум вдвое больше надводных кораблей и подводных лодок, чем у него есть в настоящее время. Кто-то может сказать, что это перебор, но на самом деле это самый необходимый минимум, как в оборудовании, так и в персонале», — написал полковник в публикации для RT.

Полковник Ходаренок предложил ответить на провокации НАТО увеличением Черноморского флота
Федеральное агентство новостей

Вместе с тем флот может извлечь выгоду из формирования морского транспортного командования, заметил Ходаренок. Ведомство будет осуществлять надзор за морскими и океанскими перевозками, причем не только для флота, но и для всего Министерства обороны России.

Ранее сообщалось, что за минувший год подводные лодки и военные корабли ВМФ РФ в общей сложности провели в море почти 48 лет. По словам главкома российского флота Николая Евменова, военно-морские мероприятия показали высокий профессионализм экипажей.

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россия нато черное море вмф рф черноморский флот ходаренок
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