Камала Харрис сравнила штурм Капитолия с Перл-Харбором и терактами 11 сентября

Вашингтон, 6 января. Вице-президент США Камала Харрис сравнила захват Капитолия 6 января с нападением на Перл-Харбор и терактами 11 сентября. Политик выступила на мероприятии, посвященному годовщине беспорядков.

Kamala Harris equates January 6th to the 9/11 attacks and the Pearl Harbor attack. pic.twitter.com/eP8HY36apm — Townhall.com (@townhallcom) January 6, 2022

В своем обращении Харрис назвала 6 января одним из «темных дней в американской истории». Она отметила, что протестующие в тот день стремились атаковать «институты, ценности и идеалы, за которые поколения американцев проливали кровь».

«Определенные даты повторяются на протяжении всей истории. Даты, которые занимают не только место в нашем календаре, но и в коллективной памяти. 7 декабря 1941 года, 11 сентября 2001 года и 6 января 2021 года. 6 января мы все увидели, как будет выглядеть наша нация, если силы, стремящиеся разрушить нашу демократию, добьются успеха: беззаконие, насилие, хаос», — сказала она.

Вице-президент во время своей речи также задалась вопросом, будут ли 6 января рассматривать как начало распада американкой демократии.

«Интересно, как запомнят 6 января? Запомнится ли этот день как момент, когда начался распад старейшей, величайшей демократии в мире. Или это будет день, когда мы решили обеспечить и укрепить нашу демократию для будущих поколений?» — спросила она.

Ранее президент Джо Байден обвинил Дональда Трампа в создании «паутины лжи» и ответственности за захват Капитолия 6 января.