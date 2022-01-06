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Бывшего мужа Бритни Спирс арестовали из-за незаконной слежки

  /   Обновлено: 06 января 2022 19:00
Шоу-бизнес
Бывшего мужа Бритни Спирс арестовали из-за незаконной слежки
кадр из фильма «Перекрестки»

Вашингтон, 6 января. Экс-супруга американской исполнительницы Бритни Спирс задержали за незаконную слежку. Джейсон Александр на протяжении долгого времени преследовал свою жертву, из-за чего уже не в первый раз был арестован.

Полицейские США отметили, что бывший возлюбленный звезды продолжительное время занимался незаконным преследованием. Имя пострадавшего не называется, пишет портал Page Six.

Первое слушание по делу Джейсона Александра состоится уже 17 февраля — преступник может быть освобожден под залог в размере 30 тыс. долларов (около 2 млн рублей). В прошлом году экс-избранник Спирс был трижды арестован. В феврале и мае его осудили за вождение в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. В августе мужчина устроил потасовку с охранником аэропорта.

Несмотря на неудачный брак, певица Бритни Спирс все-таки смогла найти счастье в новых отношениях. Ранее стало известно, что исполнительница и ее бойфренд Сэм Асгари обручились спустя пять лет отношений. Спирс и Асгари впервые встретились на съемках клипа песни Slumber Party в 2016 году — молодой человек принимал участие в процессе в качестве актера. После этого возлюбленные не расставались.

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Все новости / Шоу-бизнес / Бывшего мужа Бритни Спирс арестовали из-за незаконной слежки
спирс певица джейсон александр
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