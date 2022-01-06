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«Один дома» и «Чародеи» вошли в пятерку лучших новогодних фильмов по мнению россиян

Общество
«Один дома» и «Чародеи» вошли в пятерку лучших новогодних фильмов по мнению россиян
Кадр из фильма «Один дома»

Москва, 6 января. Российские зрители определили самые лучшие фильмы, которые ассоциируются у них с Новым годом. По душе зрителям оказалась нестареющая классика новогоднего кинематографа.

Всего в опросе kp.ru в социальных сетях «ВКонтакте» и Telegram приняли участие 1703 человека. Читателям предлагали ответить на вопрос: «Какой новогодний фильм вы пересматриваете каждый год?».

На первом месте оказалась советская «Ирония судьбы, или С легким паром!» режиссера Эльдара Рязанова. За этот вариант ответа проголосовало 35,4% участников опроса. Второе место с результатом 16,7% досталось «Джентльменам удачи», а третье — сказке «Морозко», за которую проголосовали 12,1% респондентов.

«Один дома» и «Чародеи» также вошли в пятерку популярных новогодних фильмов. В числе собственных вариантов оказались такие киноленты, как «Три орешка для Золушки», «Иван Васильевич меняет профессию», «Служебный роман» и другие.

Рязанов перебрал десятки актрис на роль Нади Шевелевой для «Иронии судьбы», но понравилась ему лишь Барбара Брыльска, у которой был сильный польский акцент. Тогда на помощь постановщику пришла певица Алла Пугачева. Народная артистка СССР записала несколько песен для главной героини.

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фильмы новый год голосование
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