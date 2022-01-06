РВСН привлекут дополнительные беспилотники к охране баллистических ракет

Москва, 6 января. Ракетные полки российских РВСН продолжат оснащать современными беспилотными летательными аппаратами.

В сообщении Минобороны РФ говорится, что в настоящее время 70 комплексов из состава боевых противодиверсионных машин БПДМ «Тайфун-М» выполняют задачи воздушной разведки в рамках охраны позиционных районов с помощью беспилотников. Впервые БПЛА были применены военнослужащими Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) восемь лет назад.

Отмечается, что в РВСН хотят увеличить число беспилотников для охраны межконтинентальных баллистических ракет. На сегодняшний день в ходе любых масштабные мероприятия боевой подготовки военнослужащие применяют БПЛА.

Ранее сообщалось, что специалисты компании «Кронштадт» закончили возведение нового центра по выпуску беспилотников в городе Дубна. Предприятие будет производить БПЛА самолетного и вертолетного типов.