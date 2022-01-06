ФИФА объявила шорт-лист претендентов на награду лучшему тренеру 2021 года

Цюрих, 6 января. Международная федерация футбола (ФИФА) назвала имена трех претендентов на приз лучшему тренеру по итогам ушедшего года.

Церемония награждения состоится 17 января в Цюрихе. Тогда же станет известно, кто станет обладателем самого почетного звания среди футбольных наставников.

ФИФА на своем сайте опубликовала шорт-лист претендентов на награду лучшему тренеру 2021 года в мужском футболе, в который вошли Хосеп Гвардиола из «Манчестер Сити», Роберто Манчини из сборной Италии и Томас Тухель из «Челси».

Стоит отметить, что все претенденты были отобраны неслучайно. Так, Гвардиола в прошлом году привел «Манчестер Сити» к титулу чемпиона Английской премьер-лиги, а также к завоеванию Кубка английской лиги. Манчини сделал сборную Италии чемпионом Европы, а Тухель выиграл с «Челси» трофей Лиги чемпионов уже после четырех месяцев работы с командой.

Ранее стало известно, что российская сборная осталась на 34-м месте в декабрьском рейтинге ФИФА.