Эрдоган настраивает народ Турции на гражданскую войну

Турция вступила в новый год с резким повышением цен на газ и электроэнергию; набожный электорат уходит от Эрдогана; Анкара работает над установлением позитивной повестки в отношениях с США; годовая инфляция в республике достигла 36%. Автор Telegram-канала «Стамбульский волк» рассказывает о главных событиях недели в Турции.

Турция в новом году резко повысила цены на газ и электроэнергию

Управление по регулированию энергетического рынка Турции, сославшись на высокую глобальную инфляцию в сфере энергоресурсов, 1 января резко увеличило цены на электроэнергию и природный газ. Расценки на природный газ для бытового использования выросли на 25% и на 50% для промышленного. Электричество подорожало для граждан на 53% и на 130% для компаний. Кроме этого, подскочили цены на бензин, автострахование и некоторые дорожные сборы.

Повышение цен негативно скажется на потребителях и усилит нагрузку на экономику страны. Она столкнулась с резким ростом инфляции и валютным кризисом, спровоцированным правительством страны, которое настаивает на снижении ключевых процентных ставок.

Yeni yıla zam fırtınasıyla girildi: İşte üst üste gelen son zamlar!https://t.co/egYmfiBxmj pic.twitter.com/0IQVMZ9KRh — soL Haber (@solhaberportali) January 1, 2022

Турецкая лира продолжает падать

6 января турецкая лира продолжила падать на фоне опасений по поводу резкого роста инфляции и нестандартной денежно-кредитной политики Центрального банка.

Чтобы обуздать падение, Реджеп Тайип Эрдоган три недели назад представил общественности новую схему, согласно которой государство компенсирует депозиты в местной валюте от потерь по сравнению с твердой иностранной валютой, привязав их к доллару США. В результате этого решения и при поддержке вливаний ЦБ лира укрепилась на 50% с 18,4 до 10,99 за американскую валюту. Однако спустя несколько дней курс снова начал падать, и на данный момент доллар США торгуется на уровне 13,75 лиры.

Годовая инфляция в Турции достигла 36%

Согласно официальным данным, опубликованным 3 января Институтом статистики Турции (TÜİK), годовой уровень инфляции в стране в декабре вырос на 13,58% до самого высокого за два десятилетия показателя, достигнув 36,08% в годовом исчислении.

При этом по неофициальным данным ENAG Inflation Research Group, независимого учреждения, созданного в 2020 году для отслеживания инфляции в стране, реальный годовой уровень инфляции потребительских цен в Турции составил 82,8% в декабре. ENAG также сообщило, что в декабре цены в Турции выросли на 19,35% по сравнению с предыдущим месяцем.

ENAGrup Tüketici Fiyat Fiyat Endeksi (E-TÜFE) Aralık ayında %19.35 arttı.



E-TÜFE’nin 2021 yılındaki artışı ise %82.81 olarak gerçekleşti. — ENAG (@ENAGRUP) January 3, 2022

Оппозиционные мэры Яваш и Имамоглу — самые популярные политики Турции

Согласно опросу, проведенному Metropoll, самым любимым политиком Турции является мэр Анкары Мансур Яваш из основной оппозиционной «Республиканской народной партии» (РНП). Мэр Стамбула Экрем Имамоглу из того же блока занял второе место, а лидер «Хорошей партии» Мераль Акшенер — на третьей позиции.

Около 60,4% респондентов заявили о симпатии к Явашу, 24,9% сообщили, что он им не нравится, 10,1% не знают этого политика. Имамоглу набрал 50% против 37,1%, о своих симпатиях в адрес Акшенер рассказали 38,5% турецких граждан. В этом же рейтинге президент страны Реджеп Тайип Эрдоган занял всего лишь четвертое место, набрав 37,9% поддержки.

Mansur Yavaş Zirvedeki Yerini Koruyor! İşte Siyasilerin Beğeni Düzeylerinin Ölçüldüğü Anket Sonuçları https://t.co/fAteeN1sBZ pic.twitter.com/EcqhoDYJgh — Onedio (@onediocom) January 5, 2022

Лидер националистической партии требует заменить мэра Стамбула

Лидер «Партии националистического движения» Девлет Бахчели заявил 4 января, что глава Стамбула Экрем Имамоглу обязан знать лично каждого сотрудника, нанятого в мэрию города.

Этими словами политик прокомментировал расследование МВД в отношении сотрудников стамбульской администрации. По данным ведомства, около 600 работников мэрии могут иметь связи с террористическими организациями.

«Ответственность за нанятых сотрудников несет мэр Стамбула. Если обвинения в отношении сотрудников муниципалитета в терроризме будут доказаны, мэр не должен будет оставаться на своем посту ни на секунду», — сказал Бахчели.

Flaş: Devlet Bahçeli, İstanbul’un seçilmiş belediye başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında kayyım çağrısı yaptı..



“İBB Başkanı bir saniye bile makamını işgal edemez, etmemelidir..”@ekrem_imamoglu @Mrt_Ongun pic.twitter.com/QuJ6rdEpEY — Nurullah YILDIZ (@nrlhyildiz) January 4, 2022

В качестве примера лидер националистов указал на увольнения курдских мэров в юго-восточных провинциях Турции, на места которых были назначены руководители от правительства.

Оппозиция тем временем считает, что Реджеп Тайип Эрдоган таким образом мстит за проигранные выборы мэра Стамбула и пытается сместить Имамоглу в обход легитимных выборов.

Эрдоган поднял свою зарплату до шестизначной цифры

Заработная плата президента Турции была увеличена на 14,4% — до 100 750 турецких лир (7 400 долларов) в рамках ранее принятого проекта бюджета. В 2021 году труд президента Турции оценивался в 88 000 лир в месяц (примерно 6 500 долларов США).

Между тем в 2022 году минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в Турции составляет 4 250 турецких лир (300 долларов).

Анкара пожелала мира и спокойствия братскому народу Казахстана

Министерство иностранных дел Турции 5 января прокомментировало события в Казахстане. В заявлении отмечается, что Анкара внимательно следит за протестами в республике и придает большое значение стабильности в этой стране.

«Желаем мира и спокойствия братскому народу, мы уверены, что руководство Казахстана преодолеет этот кризис. Мы доверяем здравому смыслу народа Казахстана и желаем, чтобы все утихло как можно скорее», — говорится в сообщении МИД.

Набожный электорат уходит от Эрдогана

Правящая «Партия справедливости и развития» (ПСР) в последние годы теряет поддержку избирателей из всех слоев общества и особенно среди базового электората.

Согласно данным исследовательской компании Metropoll, около 10% религиозных избирателей разочаровались в деятельности партии президента Эрдогана.

Также около 2,5% религиозного электората перестали поддерживать «Партию националистического движения» (ПНД).

Metropoll’ün 2021 yılında gerçekleştirdiği 12 “Türkiye’nin Nabzı” araştırmasında kendilerini “Dindar” olarak tanımlayan tüm seçmenlerin “Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz” sorusuna verdikleri cevapların üçer aylık dönemlerdeki oranları. pic.twitter.com/3V5qBo1585 — Ozer Sencar (@ozersencar1) December 31, 2021

Единственными партиями, уровень поддержки которых среди религиозных избирателей увеличился, стали курдская «Партия демократии народов» и «Хорошая партия».

Основная оппозиционная «Республиканская народная партия» также потеряла почти 2% поддержки религиозного электората. Он снизился с 9,4% до 7,5%.

Эрдоган настраивает турок на гражданскую войну

Лидер оппозиционной «Республиканской народной партии» Кемаль Кылычдароглу заявил, что президент Турции подталкивает население страны к гражданской войне.

Замечания Кылычдароглу прозвучали после того, как Реджеп Тайип Эрдоган «сделал предупреждение» всем, кто готовился протестовать против правительства.

«Они говорят, что они выйдут на улицы. Разве вы забыли о попытке переворота? Эта нация тогда преподала урок, тем, кто вышел на улицы. Мы сметем вас с улиц!», — сказал Эрдоган, выступая 4 января перед депутатами ПСР.

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a: Bugün resmen iç savaş naraları atmaya başladın. Bu millet bunları yemezhttps://t.co/GdJ5NljfHP pic.twitter.com/MefBXFerEL — BirGün Gazetesi (@BirGun_Gazetesi) January 4, 2022

«Эй, человек во дворце! Каждый раз, когда ты видишь, что твой рейтинг падает, ты перестаешь слышать то, что говорят твои уста. Сегодня ты официально начал призывать к гражданской войне. Этот народ на это не купится! Этот народ не будет проливать кровь на улицах, чтобы ты и твоя семья жили во дворцах», — заявил Кылычдароглу.

Правительство Турции пытается лишить неприкосновенности 28 депутатов от оппозиции

Парламент Турции получил протоколы о судебных разбирательствах, направленных на отмену неприкосновенности 28 оппозиционных депутатов.

Лишить иммунитета предлагается 25 депутатов от «Партии демократии народов», включая сопредседателя Первин Булдан, а также депутата «Рабочей партии Турции» (TİP) Барыша Атая Менгюллуоглу, депутата от «Республиканской народной партии» Сезгина Танрыкулу и сопредседателя «Партии демократических регионов» Салиха Айдениза.

Турция повысила налог на алкогольные напитки

Озгюр Айбаш, президент Турецкой платформы монополистических дилеров, которая представляет владельцев винных магазинов, объявил о повышении средней цены на алкогольные напитки на 43%.

Айбаш поделился прайс-листом алкогольной продукции, в котором представлены такие товары, как рака, виски, водка и другие спиртные напитки. Согласно этому списку, цены на напитки с высоким содержанием алкоголя выросли на 40-45%.

Malesef durum bu % 43 oranında ZAM pic.twitter.com/GAaEeNEjDR — Özgür Aybaş Tekel Bayii (@AybasOzgur) January 5, 2022

Турция сократила период карантина из-за COVID-19 до 7 дней

Министерство здравоохранения Турции заявило о том, что срок самоизоляции для лиц, контактировавших с зараженными COVID-19, сокращен с 14 до 7 дней.

В Турции 5 января зарегистрировано 66 467 новых случаев заболевания, что является самым высоким ежедневным показателем за всю историю наблюдений. Утверждается что резкий рост инфицированных произошел из-за омикрон-штамма.

Между тем министр здравоохранения Фахреттин Коджа сообщил, что правительство пока не рассматривает возможность введения новых ограничений, призвав граждан пройти вакцинацию и усилить меры личной безопасности.

Omicron varyantıyla birlikte vaka sayılarındaki artışa rağmen hastaneye yatışlarda endişe verici bir yükselme söz konusu değil. Öte yandan, hastaneler riskin arttığı ortamlar; kendimiz kadar sağlık çalışanlarını da korumak zorundayız. HASTANEYE GİTTİĞİNİZDE lütfen dikkatli olun. pic.twitter.com/1QBRKgqMtI — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) January 5, 2022

14 января в Москве встретятся посланники Турции и Армении

Специальные посланники Турции и Армении проведут первый раунд переговоров, направленных на нормализацию отношений. Беседа пройдет в Москве 14 января, заявило турецкое министерство иностранных дел.

Анкара и Ереван в 2009 году пытались установить дипломатические отношения и подписали знаковое соглашение о восстановлении связей и открытии общей границы, но сделка так и не была ратифицирована, отношения остались напряженными.

На прошлой неделе Мевлют Чавушоглу заявил, что Россия внесла свой вклад в назначение специальных посланников, и добавил, что первая встреча, скорее всего, будет посвящена разработке дорожной карты для дальнейших шагов и мер по укреплению доверия между странами.

Türkiye ile Ermenistan arasında normalleşme süreci çerçevesindeki ilk toplantı, 14 Ocak'ta Moskova'da yapılacakhttps://t.co/0tQWR7hbMJ — milliyet.com.tr (@milliyet) January 6, 2022

Турция работает над установлением позитивной повестки с США

Пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын заявил, что республика работает над «новым механизмом» для установления позитивной повестки в отношениях с Штатами.

«Все должны знать, что Турция не будет подчиняться притеснениям какого-либо лобби или групп интересов. Мы можем сделать проблемы более управляемыми, используя стратегическую точку зрения и конструктивную позицию», — сказал Калын в интервью журналу Kriter 4 января.

Калын также отметил, что у Турции и США есть серьезные разногласия в подходах к сирийскому конфликту. Он сказал, что Турция ожидает, что в Вашингтоне прекратят поддержку курдских группировок.

İbrahim Kalın: ABD ile yeni bir mekanizma üzerinde çalışıyoruz https://t.co/PX77Qy0HBj pic.twitter.com/FcpC7Csq3f — Demokrat Haber (@DemokratHaber) January 5, 2022

Лавров и Чавушоглу провели переговоры по телефону

Министры иностранных дел России и Турции Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу провели в четверг телефонные переговоры, на которых обсудили ситуацию в Казахстане.

Также стороны обсудили предстоящее заседание Совета Россия-НАТО, события в Боснии и Герцеговине и на Кавказе.

Rus Dışişleri: Lavrov ve Çavuşoğlu, Kazakistan makamlarının ülkedeki düzeni yeniden sağlama çabalarını destekledi https://t.co/BOQuIa3YYP pic.twitter.com/HFpOzbZmh1 — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) January 6, 2022

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