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Technet.cz: легендарный советский истребитель МиГ-29 держал в страхе западных военных

Армия
Technet.cz: легендарный советский истребитель МиГ-29 держал в страхе западных военных
wikipedia.org  /  Vitaly V. Kuzmin / CC BY-SA 3.0

Прага, 6 января. Советский истребитель МиГ-29 благодаря своим впечатляющим технических и боевым характеристикам держал в страхе западных военных, заявил чешский летчик Вацлав Вашек.

В интервью изданию Technet.cz опытный пилот, который несколько лет пролетал на советском МиГ-29, рассказал, что эта боевая машина обладает целым рядом неоспоримых достоинств, которые делали ее грозным оружием. По его словам, отличительной особенностью истребителя была высокая маневренность.

Вашек говорит, что на нем можно было сымитировать аварию и отказ управления, но потом очень просто продолжить полет, обескуражив тем самым оппонента. Летчик добавил, что в 90-е годы выступления МиГ-29 на разных авиашоу вызывали восторг у зрителей, а страны НАТО этот самолет заставлял буквально дрожать от страха.

«Когда приезжали в Западную Европу, встречались с местными летчиками. Мы для них все еще были "красными". Но нет лучше места для более близкого знакомства, чем бар, где удалось понять, насколько мы одинаковы. Оказывается, они нас боялись», — заявил пилот.

Он отметил, что легендарный МиГ-29 не был лишен недостатков. При этом он легко мог конкурировать с любыми западными боевыми самолетами. По его словам, в НАТО это понимали, поэтому очень боялись советской авиации.

Ранее сообщалось, что военные летчики стран Запада стараются избегать встречи с истребителями Су-27 и МиГ-29. По их мнению, эти самолеты представляют серьезную опасность для Североатлантического альянса.

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нато миг-29 истребитель запад
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