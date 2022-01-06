Казахские топливные компании заподозрили в ценовом сговоре

Нур-Султан, 6 января. Спецрасследование стартовало в Казахстане в отношении шести организаций, продающих сжиженный газ. Об этом сообщает государственный телеканал «Хабар 24».

Несколько крупных казахских игроков на рынке сжиженного газа подозревают в неоправданном увеличении цен на топливо. Соответствующей информацией делятся в Управлении по защите и развитию конкуренции республики.

«В агентстве сообщили о расследовании в отношении 6 оптовых реализаторов сжиженного газа. В их действиях установлены признаки ценового сговора и злоупотребление доминирующим положением на рынке, если их вина подтвердится, то их ждут серьезные штрафы», — указывают представители телеканала.

Известно, что расследование инициировано в отношении предприятий «КазМунаГаз», «Казгермунай», «CNPC-Актобемунайгаз» и «Казахойл».

Массовые беспорядки начались в Казахстане после Нового года. 2 января в стране стали возникать митинги, где протестующие бастовали против двукратного увеличения цен сжиженного газа. Впоследствии манифестации превратились в погромы. Через два дня в старой столице Алма-Ате бунтовщики столкнулись с полицией. Вчера правительство республики отправили в отставку, а на всей территории государства было введено ЧП.

Власти страны уже учредили временное государственное регулирование цен в топливной отрасли. Оно продлится 180 дней. Изменения регламентируют порядок реализации бензина, дизеля и сжиженного газа.