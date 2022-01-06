 «Сделать правильные выводы»: власти Казахстана должны учесть опыт Украины и Белоруссии

Пока мы все дружно смотрим в сторону Казахстана, может «рвануть» где-нибудь еще. Об этом в интервью ФАН заявил руководитель Центра белорусских исследований Института Европы РАН Николай Межевич.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что аэропорты в Казахстане захватывали, чтобы не допустить переброски сил ОДКБ. Он также подчеркнул, что «Казахстан отдавать нельзя» и что после волнений в нем «надо быть готовым к другим событиям».

«Тезис по поводу аэропорта объективен и очевиден, — заметил Межевич. — Это в Минск можно заехать на машине или на танке — в вот с Алма-Атой так не получится. Расстояния, сами понимаете. Да и дороги не везде в Казахстане хороши, чего уж греха таить».

Политолог считает, что опыт, который сейчас получает казахстанское руководство, справляясь с беспорядками и протестами, «на определенном этапе может оказаться полезным»

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«Думаю, что, справившись с действующей угрозой, власть учтет как эволюцию ситуации в Белоруссии, так и то, что получилось по результатам Майдана на Украине — и сделает правильные выводы», — убежден эксперт.

Собеседник ФАН также призвал прислушаться к словам Лукашенко о необходимости «быть готовым к другим событиям».

«Пока мы все смотрели в сторону Украины, рвануло в Казахстане, — заметил Межевич. — Так что и теперь, пока мы смотрим на Казахстан, может рвануть где-то еще. Где именно — точно сказать пока не могу. Евразия большая!»