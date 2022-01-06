Мировые цены на продукты питания выросли почти на треть в 2021 году

Москва, 6 января. Мировой индекс цен на продовольствие за 2021 год возрос сразу на 27,6 пункта в годовом выражении — до 125,7 пункта. Об этом сообщается в пресс-релизе Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО).

Данное значение оказалось максимальным с 2011 года, когда индекс составлял 131,9 пункта. Индекс цен на зерновые ФАО в ушедшем году поднялся на 27,2% и достиг 131,2 пункта. Растительные масла подорожали сразу в 1,66 раза — до 164,8 пункта, что стало наивысшим среднегодовым значением.

Индекс цен на молочную продукцию за весь минувший год вырос на 16,9%, до 119 пунктов, а на мясную — на 12,7%, до 107,6 пункта. Индекс цен на сахар ФАО за 2021 год увеличился на 37,5% — до 109,3 пункта, что стало рекордным среднегодовым показателем с 2016 года.

Китай скупил свыше половины мирового продовольствия. На это указывают сведения Министерства сельского хозяйства США.