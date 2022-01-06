Трансляция телеканалов прервалась в Алма-Ате

Алма-Ата, 6 января. Трансляция телеканалов в Алма-Ате прервалась на фоне массовых беспорядков на территории Республики Казахстан.

Подобная ситуация наблюдалась и в среду, 5 января. Тогда вещание остановили телеканалы НТК и «Первый канал Евразия», а также некоторые другие, сообщает Sputnik Казахстан.

«В Алма-Ате прервалась трансляция телеканалов», — говорится в сообщении

При этом мародеры во время протестов ранее устроили погром в офисах пяти телеканалов в Алма-Ате. А накануне загорелось здание филиала государственного телеканала «Казахстан».