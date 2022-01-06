Депутат Васильев: афганские боевики могут создать в Казахстане новый очаг напряженности

Москва, 6 января. Продолжение протестов может превратить Казахстан в очаг напряженности из-за действующих там афганских боевиков, заявил депутат Госдумы Владимир Васильев.

По его словам, акции уже приобретают форму вооруженного мятежа. Жестокие убийства правоохранителей являются подтверждением присутствия на месте событий радикальных исламистов.

«Вывод только один — это те боевики из Афганистана, которых в свое время после вывода Соединенных Штатов стало там только больше. И которые на сегодняшний день, почувствовав возможность, проявили себя на территории Казахстана», — цитирует парламентария РЕН ТВ.

Он признал, что ситуация вызывает обеспокоенность, причем не только в России. В этой связи Васильев заметил, как Казахстан приковал к себе внимание всего мирового сообщества.

Как сообщалось ранее, в Казахстане с начала нового года продолжаются протесты. Акции уже привели к отставке кабинета министров. Кроме того, власти решили ввести госрегулирование цен на топливо. Встречные меры не поспособствовали деэскалации напряженности, в связи с чем ОДКБ приняла решение направить в республику миротворцев.