Марокко присоединилось к китайской стратегии развития «Один пояс — один путь»

Рабат, 6 января. Министр иностранных дел Марокко Насер Бурита и заместитель председателя Комиссии по развитию и реформам КНР Нин Цзичже во время видеосвязи подписали соглашение о совместной реализации инициативы «Один пояс — один путь», суть которой заключается в поиске, формировании и продвижении новой модели международного сотрудничества.

Королевство планирует получить выгоду от китайского финансирования, а Пекин стремится увеличить экспорт в страны по всему миру, поэтому инвестирует в инфраструктуру и транспортный сектор в рамках проекта социально-экономического развития. К инициативе уже присоединились более 100 стран, включая африканские, в том числе Египет, Ливия, Судан и другие.

При этом за последние пять лет товарооборот между Китаем и Марокко вырос на 50%, примерно с четырех миллиардов долларов в 2016 году до шести к 2021-му. По данным министерства иностранных дел королевства, в стране работают более 80 совместных предприятий с КНР.

«Один пояс — один путь» — китайская инициатива, также известная как «Шелковый путь» XXI века, направленная на привлечение огромных инвестиций в развитие инфраструктуры глобальных экономических коридоров.

Запущенный в 2013 году проект подразумевает создание железных и автомобильных дорог через Центральную Азию и Россию, а также морских, которые позволят КНР добраться до Африки и Европы через Индийский океан.

Ранее министерство энергетики по переходу и устойчивому развитию Марокко заявило о планах увеличить долю выработки чистой электроэнергии до 80% к 2050 году.