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Восстановление порядка: что ждет Казахстан после ввода миротворцев
Политика
Восстановление порядка: что ждет Казахстан после ввода миротворцев
Prt Scr youtube.com  /  Radio Free Europe/Radio Liberty

Решение секретариата Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) об отправке миротворцев на территорию Казахстана для урегулирования там ситуации будет иметь только положительные последствия. Об этом сообщил ФАН политолог Владимир Киреев.

«Решение секретариата ОДКБ, во-первых, решает вопрос с восстановлением порядка в Республике Казахстан. Во-вторых, подтверждает статус ОДКБ как регионального полюса силы, действующего «на земле», а не только на страницах документов. В-третьих, ведет к изменению ориентации Казахстана, что сделает его более тесным союзником России и более активным участником ее интеграционных проектов. Так фактор угрозы обновляет и усиливает возможности России и создает для нее новый статус одного из мировых центров силы», — пояснил Киреев.

«Восстановление порядка»: что ждет Казахстан после ввода миротворцев
Prt Scr youtube.com / Reuters

Ранее руководство Республики Казахстан опубликовало указ о введении чрезвычайного положения во всех регионах страны на фоне акций протестов. Согласно указу, вводится комендантский час с 23:00 до 7:00 по местному времени, появятся комендатуры во главе с начальниками полиции. Все массовые мероприятия будут под запретом. Кроме того, последует ограничение на свободу передвижения, в том числе транспортных средств, а также на въезд и выезд из всех регионов страны.

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