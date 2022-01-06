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Жители Нур-Султана начинают испытывать дефицит товаров первой необходимости и еды

Видео

В супермаркетах столицы Казахстана начали выстраиваться огромные очереди. Люди скупают еду, туалетную бумагу и товары первой необходимости. Быстрее всего с полок исчез алкоголь.

Пока в Алма-Ате мародеры грабят магазины, в Нур-Султане дефицит товаров произошел естественным образом. Жители штурмуют продовольственные супермаркеты, сметая с полок товар в больших количествах. Прилавки некоторых продуктовых магазинов уже стоят пустыми. При этом расчет возможен только наличкой, так как в стране не работает бесконтактная оплата. В большинстве банкоматов денежные купюры уже закончились.

Несанкционированные митинги начались в Казахстане 1 января. В республике введен режим ЧП. Власти прикладывают все усилия для стабилизации положения в стране. В том числе ввели госрегулирование цен на сжиженный газ, бензин и дизель. В республику уже прибыли миротворческие силы России с целью охраны государственных и военных объектов и оказания содействия органам правопорядка.

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казахстан продовольствие магазины нур-султан
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