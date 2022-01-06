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Лера Кудрявцева отреагировала на события в Казахстане

Общество
Лера Кудрявцева отреагировала на события в Казахстане
Prt Scr youtube.com  /  ЛУЧШЕ-ПРАВДУ С СУРЕНОМ КАГРАМАНОВЫМ

Алма-Ата, 6 января. Телеведущая Лера Кудрявцева прокомментировала акции протеста, которые проходят последние дни на всей территории Казахстана.

Кудрявцева написала эмоциональный пост в своем блоге. Телеведущая не смогла пройти мимо событий в бывшей советской республике, так как она родилась в Усть-Каменогорске Казахской ССР. Актриса поддержала народ, который переживает непростое время.

«Безусловно я слежу за новостями из Казахстана. <...> Токаев (Касым-Жомарт Токаев — президент Республики Казахстан. — Прим. ред.) обратился за помощью к ОДКБ (Организация Договора о коллективной безопасности. — Прим. ред.). Уверена, через пару дней все успокоится. А что дальше? Мир вам. Держитесь!» — написала телеведущая на своей странице в Instagram, дополнив пост хэштегом «мояРодина».

Фолловеры разделили обеспокоенность телеведущей. Многие отметили, что переживают за родных, которые живут в Казахстане.

Ранее стало известно, что Кудрявцева столкнулась с последствиями COVID-19. У нее возникли проблемы с памятью и нервной системой.

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Казахстан протесты кудрявцева
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