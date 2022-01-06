«Казахстанский газовый майдан»: какой урок должны вынести остальные постсоветские страны

Любое открытие Западу может привести к созданию на территории страны прозападных сетей для дальнейшего свержения действующей власти и постановки государства под американский стратегический контроль. Такой позиции придерживается директор Центра геополитических экспертиз Валерий Коровин. Об этом он сообщил в интервью ФАН, комментируя массовые погромы в Казахстане. При этом Коровин считает, что казахстанские власти не предполагали, чем обернется «дружба» с Западом.

«Так называемая многовекторность Казахстана все последние 30 лет представляла из себя игру с тремя цивилизационными полюсами — Западом, Россией и Китаем. Как только один из полюсов увеличивал свое влияние, Казахстан в духе многовекторности переориентировался на другой. А когда другой усиливал влияние — то на третий», — объяснил директор Центра геополитических экспертиз.

Но влияние этих полюсов было совершенно разным, считает Коровин.

«Если Россия реализовывала именно то, что декларировала, — развивала евразийские интеграционные проекты в интересах обеих сторон, то Китай пользовался открытием Казахстана для скупки его экономики, что в целом, наверное, неплохо, учитывая объем инвестиций. А Запад использовал открытость и разворот Казахстана к нему только для одного — для создания сетей, чтобы потом устроить майдан и по возможности — гражданскую войну, свергнуть действующую власть и захватить это государство», — высказал свое мнение политолог.

Prt Scr youtube.com / Max Rite

Эксперт надеется, что после произошедшего в Казахстане больше ни у кого не осталось иллюзий относительно подлинных намерений Запада в отношении стран постсоветского пространства.

«Пусть же казахский «газовый майдан» станет последним уроком для всех: любое сотрудничество с Западом означает неминуемое разрушение и захват. Главный же вывод из всего произошедшего — гнать Запад, его сети, его ценности и любое его присутствие в три шеи отовсюду, тотально, полностью вычищая его агентуру. В первую очередь — в своих собственных элитах. Иначе — катастрофа и конец», — резюмировал свою позицию Коровин.

emer.gov.kz / Комитет по ЧС МВД Казахстана

Накануне руководство Республики Казахстан опубликовало указ о введении чрезвычайного положения во всех регионах страны на фоне акций протестов. Согласно указу, вводится комендантский час с 23:00 до 7:00 по местному времени, появятся комендатуры во главе с начальниками полиции. Все массовые мероприятия будут под запретом. Кроме того, последует ограничение на свободу передвижения, в том числе транспортных средств, а также на въезд и выезд из всех регионов страны.