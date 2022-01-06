Застрявший в Алма-Ате украинец раскрыл неприятные для Киева подробности беспорядков

Алма-Ата, 6 января. Украинский политолог Андрей Бордов ждал своего рейса в Киев в аэропорту Алма-Аты, когда туда ворвалась толпа радикалов.

О захвате аэропорта и своем бегстве вместе с сотнями других пассажиров политический эксперт рассказал в прямом эфире украинского телеканала «НАШ».

Бордов уточнил, что он прилетел из Нур-Султуна, должен был пересесть на стыковке в Алма-Ате и улететь в Киев. Он признал, что ему не хватило буквально получаса, чтобы сесть в свой самолет. Перед этим полностью загрузили московский борт, но он так и не успел взлететь. Самолет простоял больше шести часов на взлетной полосе в окружении разъяренной толпы участников беспорядков. Радикалы умудрились даже повредить несколько лайнеров. Некоторые пытались поджечь вместе с пассажирами, находящимися внутри.

Андрей уже стоял у своего гейта, когда в зал ворвалась толпа вооруженных людей. Политолог пожаловался, что их авиакомпания оставила пассажиров без какой-либо координации. В итоге он и еще около тысячи людей, не дождавшихся своих рейсов бежали, сломя голову, по взлетной полосе. Им повезло, что сотрудники безопасности аэропорта пустили их в грузовой терминал и провели к воротам, через которые они вышли в город. После этого их группа из 33 человек, пытавшихся улететь в Киев, попробовала следовать инструкциям МИД Украины, в которых говорится, что в критической ситуации нужно звонить в посольство или консульство и дипломаты обязательно выручат. В реальности все оказалось не так-то просто, и в итоге к страху за свою жизнь присоединился стыд за украинскую власть и дипкорпус Украины в Казахстане в частности.

Новостное агентство «Харьков». / Леонид Андросов

«Было страшно, а потом стыдно за Украину. На консула удалось выйти только по личным связям одного из наших беглецов. Так в консульстве никто трубки не брал. Дипломат дал номера людей, к которым можно дозвониться и попросить помощи. По телефону нас заверили, что забронировали 9 мест, несмотря на то, что нас было 33 человека — граждан Украины, после чего попросили подождать эвакуации. Никто так и не приехал, после чего мы уже искали убежища своим ходом. Я, например, остановился у знакомых одного из товарищей, по несчастью. Уже ночью нам позвонили-таки из консульства и попросили не высовываться пока не прояснится обстановка. На этом участие дипломатов и ограничилось», — не скрывая негодования рассказал Бордов.

Политолог иронично отметил, что это может быть неприятно для нынешней украинской власти, но массовые беспорядки в Казахстане больше всего напоминают последнюю фазу Евромайдана в 2014 году и никак не похожи на стихийные протесты. Группы хорошо подготовленных, вооруженных боевиков быстро и профессионально захватывают административные здания, стреляют в полицейских, грабят арсеналы. Бордов выразил уверенность в том, что основной костяк возмутителей спокойствия не имеет никакого отношения к мирному протесту. Это такие же «заряженные», специально обученные радикалы, как и те, кто в 2014 году атаковал бойцов «Беркута» в центре Киева, и в то же время нападал на отделения МВД и СБУ по всей стране, снабжая соратников на Майдане боевым оружием.

Ведущие после этих слов занервничали и попытались увести разговор в сторону, вспомнив о бегстве некоторых высокопоставленных чиновников Казахстана в первый же день беспорядков. Политолог, однако, продолжил рассказывать о странном поведении «мирных протестующих, которые громили и грабили магазины электроники и «юлевирку», сносили банкоматы и расстреливали силовиков. Напоследок он повторил, что это так напоминало Киев в 2014 году, что ему стало страшно и стыдно, как за соотечественников, допустивших Майдан, так и за тех казахов, которые толкают свою страну в ту же пропасть.

Ранее военный эксперт Яков Кедми иронично и жестко ответил на обещание вице-президента США Камалы Харрис «удушить Россию санкциями».