Россия отправит в Мали квалифицированных специалистов для восстановления экономики

Бамако, 6 января. Россия направит в Мали экономических операторов для возобновления торговли между странами. Об этом сообщил посол РФ Игорь Громыко.

«Речь идет не только о дружбе. Мы должны вместе работать в правильном направлении. Очень важно развивать наши связи в сфере торговли, потому что предприниматели обеих сторон заинтересованы. Москва окажет Бамако комплексную поддержку, в том числе в области военно-технического сотрудничества», — заявил дипломат.

Как ранее сообщали власти Мали, в стране присутствуют российские инструкторы, задача которых — усиление возможностей сил национальной армии (FAMa). Западные СМИ причисляют отечественных специалистов к сотрудникам «ЧВК Вагнера».

Также Москва планирует помочь Бамако с восстановлением экономического сектора, пострадавшего из-за активизации радикальных группировок на севере страны. Накануне директор департамента Африки МИД РФ Всеволод Ткаченко заявил, что Россия окажет Мали всестороннюю помощь в борьбе с террористическими бандформированиями.