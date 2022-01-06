Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
06 января 18:30
18:28
Шоу-бизнес
Самые известные водолеи, и что их отличает от других знаков зодиака
18:28
Весь мир
Совбез ООН обсудит на следующей неделе ситуацию в Судане
18:27
Общество
Почти все супермаркеты Талдыкоргана закрылись на фоне протестов в Казахстане
18:27
Политика
Президент Турции Эрдоган провел телефонные переговоры с казахстанским коллегой Токаевым
18:26
Общество
Гидрометцентр продлил желтый уровень погодной опасности в Москве и области
18:24
Общество
Академик РАН Бокерия опроверг опасность ношения медицинских масок для сердца
18:24
Экономика
Экономист Ткаченко: Россия отлично прошла 2021-й год, а в 2022-м нас ждет уверенный рост
18:19
Армия
Президент Казахстана Токаев поблагодарил ОДКБ за помощь в урегулировании кризиса
18:18
Происшествия
Более 240 ДТП произошло на дорогах Петербурга за сутки
18:17
Происшествия
Около тысячи силовиков получили ранения во время беспорядков в Казахстане
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Россия отправит в Мали квалифицированных специалистов для восстановления экономики

Весь мир
Россия отправит в Мали квалифицированных специалистов для восстановления экономики
Global Look Press  /  © Nicolas Remene / Keystone Press Agency

Бамако, 6 января. Россия направит в Мали экономических операторов для возобновления торговли между странами. Об этом сообщил посол РФ Игорь Громыко.

«Речь идет не только о дружбе. Мы должны вместе работать в правильном направлении. Очень важно развивать наши связи в сфере торговли, потому что предприниматели обеих сторон заинтересованы. Москва окажет Бамако комплексную поддержку, в том числе в области военно-технического сотрудничества», — заявил дипломат.

Как ранее сообщали власти Мали, в стране присутствуют российские инструкторы, задача которых — усиление возможностей сил национальной армии (FAMa). Западные СМИ причисляют отечественных специалистов к сотрудникам «ЧВК Вагнера».

Также Москва планирует помочь Бамако с восстановлением экономического сектора, пострадавшего из-за активизации радикальных группировок на севере страны. Накануне директор департамента Африки МИД РФ Всеволод Ткаченко заявил, что Россия окажет Мали всестороннюю помощь в борьбе с террористическими бандформированиями.

Вернуться назад
Все новости / Весь мир / Россия отправит в Мали квалифицированных специалистов для восстановления экономики
африка мали
Комментировать