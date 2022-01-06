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Ирландские миротворцы ООН покинут Мали в этом году

Весь мир
Ирландские миротворцы ООН покинут Мали в этом году
wikipedia.org  /  SteuveFE / CC BY 2.0

Бамако, 6 января. Подразделение ирландского спецназа «Крыло армейских рейнджеров» (ARW) прекращает антитеррористическую операцию в Мали. Об этом сообщили сотрудники информационного портала Islam Media Analysis.

Согласно поступившей аналитикам информации, войска ARW покинут африканскую республику в этом году. Вероятно, после Бамако они отправятся в другую часть Сахеля.

«Крыло армейских рейнджеров» является одним из контингентов многопрофильной комплексной миссии ООН в Мали (МИНУСМА), которая за годы присутствия продемонстрировала крайне низкую эффективность в борьбе с радикальными группировками. Также аналитики отметили, что деятельность ирландского подразделения специального назначения может выполняться любым другим вооруженным формированием.

Ранее около 2,5 миллиона жителей Мали подписали петицию с просьбой, чтобы Россия помогла республике разобраться с кризисом на севере страны. Жители республики заявили, что французские солдаты не способны справиться с террористической угрозой.

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африка мали
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