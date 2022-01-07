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Лазарев «сосватал» дочь маленькому джентльмену
Шоу-бизнес
Лазарев «сосватал» дочь маленькому джентльмену
Пресс-служба России-1  / 

Анталья, 7 января. Певец Сергей Лазарев очень популярен в России. Армия его поклонниц насчитывает миллионы, он дважды был на Евровидении, а в последнее время переквалифицировался в телеведущего, пишет Teleprogramma.pro.

Но и о семье Сергей Лазарев не забывает. У него растут двое детей: старший сын Никита уже пошел в школу, а дочь Анна в детском саду. В прошлом году наследники часто стали появляться с отцом на разных мероприятиях, а Никита даже выступил с папой на одной сцене.

Лазарев не гнушается брать детей с собой в путешествия. В январе он отвез их в Турцию, компанию им составили мама и племянница артиста.

Первые дни отдыха Лазарев провел с семьей, а потом выступил в отеле в Белеке. Удивительно, но вслед за ним приехала выступать и певица Ани Лорак. Естественно, Лазарев не мог упустить момент и не поддержать подругу: они с матерью станцевали под зажигательные песни звезды. 

Певец снимал все что происходит. Он заснял дочь в пудровом платье, которая играла с веером, а в разгар концерта к Анне подошел мальчик и начал ухаживать за ней. Дети станцевали медленный танец, Лазарев не смог оставить такое событие без внимания. 

«А у Анюты первый кавалер! Вы не понимаете, это первая любовь», — подписал он фотографию. 

Подписчики не смогли устоять от кадров дочери певца и отметили ее красоту.

Лазарев сосватал дочь маленькому джентльмену
Pr Scr instagram.com / @

По мнению многих, девочка очень красива.

 «Вот это принцесса»;

«Какая классная»;

«Это очаровательно»;

«А братик не ревнует?»;

«Просто милота», — прокомментировали фотографию пользователи интернета.

Сергей отметил, что дочь является завидной невестой. 

Ранее сообщалось, как Сергей Лазарев и Влад Топалов снова представили совместный трек. 

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