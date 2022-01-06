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Советники лидеров ФРГ и Франции прокатились по Подмосковью на «русской тройке»

Политика
Советники лидеров ФРГ и Франции прокатились по Подмосковью на «русской тройке»
TACC  /  Смирнов Владимир

Москва, 6 января. Внешнеполитический советник канцлера Германии Йенс Плетнер и дипломатический советник лидера Франции Эммануэль Бонн смогли прокатиться по Подмосковью на «русской тройке».

Они сделали это перед началом переговоров с заместителем главы Администрации президента РФ Дмитрием Козаком в «нормандском формате». Советники заняли место в санях, расписанных под хохлому и запряженных парой лошадей, которыми управлял кучер в сером кафтане и объемной меховой шапке с хвостом.

После прогулки в хорошую погоду Плетнеру и Бонну предложили угоститься горячим чаем из настоящего русского самовара и погреться около разожженного на улице очага. После отдыха они направились внутрь помещения, где их встретил Козак. Французскому и немецкому представителям также рассказали про историю усадьбы «Архангельское» и показали макет этого знаменитого подмосковного места. После чего начались переговоры за рабочим обедом.

Ранее независимый эксперт-политолог Александр Камкин рассказал, что новое руководство Германии собирается установить конструктивный диалог с Российской Федерацией, несмотря на существующие сложности в отношениях стран. Однако этот процесс будет непростым из-за некоторых факторов, добавил он.

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франция германия бонн плетнер
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