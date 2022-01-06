Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
06 января 18:30
18:28
Шоу-бизнес
Самые известные водолеи, и что их отличает от других знаков зодиака
18:28
Весь мир
Совбез ООН обсудит на следующей неделе ситуацию в Судане
18:27
Общество
Почти все супермаркеты Талдыкоргана закрылись на фоне протестов в Казахстане
18:27
Политика
Президент Турции Эрдоган провел телефонные переговоры с казахстанским коллегой Токаевым
18:26
Общество
Гидрометцентр продлил желтый уровень погодной опасности в Москве и области
18:24
Общество
Академик РАН Бокерия опроверг опасность ношения медицинских масок для сердца
18:24
Экономика
Экономист Ткаченко: Россия отлично прошла 2021-й год, а в 2022-м нас ждет уверенный рост
18:19
Армия
Президент Казахстана Токаев поблагодарил ОДКБ за помощь в урегулировании кризиса
18:18
Происшествия
Более 240 ДТП произошло на дорогах Петербурга за сутки
18:17
Происшествия
Около тысячи силовиков получили ранения во время беспорядков в Казахстане
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Федеральное статистическое бюро Германии сообщило об ускоренном росте инфляции

Экономика
Федеральное статистическое бюро Германии сообщило об ускоренном росте инфляции
ФБА «Экономика сегодня»

Берлин, 6 января. Предварительные данные свидетельствуют, что инфляция в ФРГ за месяц увеличилась на 0,1%, отмечается в пресс-релизе Федерального статистического бюро.

Инфляция в Германии достигла в декабре 5,3%. В ноябре фиксировался показатель на уровне 5,2%. Как указывают в Destatis, годовое инфляционное давление стало наивысшим после июня 1992 года, когда оно равнялось 5,8%.

Эксперты, которых опрашивал портал DailyFx, ожидали, что страна, напротив, столкнется с замедлением годовой инфляции. Аналитики давали свои оценки на уровне 5,1%.

Потребительские ценники в стране замедлили свой рост (5,7% против 6%). Месячные темпы роста остались у отметки в 0,3%, как наблюдалось в ноябре. Бюро представляет данные по инфляции каждый месяц. Согласно статистике, стоимость продуктов на полках немецких магазинов в годовом исчислении увеличилась на 6%. Услуги подорожали на 3,1%, а бытовая энергия подскочила в цене на 18,3%.

Двадцатилетний антирекорд по уровню инфляции недавно был побит в Турции. По информации Института статистики страны, по итогам декабря потребительские цены в республике увеличились за год на 36,1%.

Вернуться назад
Все новости / Экономика / Федеральное статистическое бюро Германии сообщило об ускоренном росте инфляции
германия инфляция статистика Destatis
Комментировать