Федеральное статистическое бюро Германии сообщило об ускоренном росте инфляции

Берлин, 6 января. Предварительные данные свидетельствуют, что инфляция в ФРГ за месяц увеличилась на 0,1%, отмечается в пресс-релизе Федерального статистического бюро.

Инфляция в Германии достигла в декабре 5,3%. В ноябре фиксировался показатель на уровне 5,2%. Как указывают в Destatis, годовое инфляционное давление стало наивысшим после июня 1992 года, когда оно равнялось 5,8%.

Эксперты, которых опрашивал портал DailyFx, ожидали, что страна, напротив, столкнется с замедлением годовой инфляции. Аналитики давали свои оценки на уровне 5,1%.

Потребительские ценники в стране замедлили свой рост (5,7% против 6%). Месячные темпы роста остались у отметки в 0,3%, как наблюдалось в ноябре. Бюро представляет данные по инфляции каждый месяц. Согласно статистике, стоимость продуктов на полках немецких магазинов в годовом исчислении увеличилась на 6%. Услуги подорожали на 3,1%, а бытовая энергия подскочила в цене на 18,3%.

Двадцатилетний антирекорд по уровню инфляции недавно был побит в Турции. По информации Института статистики страны, по итогам декабря потребительские цены в республике увеличились за год на 36,1%.