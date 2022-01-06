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Defence Express: Украина вынуждена оснащать транспортники Ан-178 российскими двигателями

Армия
Defence Express: Украина вынуждена оснащать транспортники Ан-178 российскими двигателями
facebook.com  /  ГП «Антонов»

Киев, 6 января. Конструкторы украинского предприятия «Антонов» не смогли найти замену российским двигателям при создании военно-транспортного самолета Ан-178.

Издание Defence Express пишет, что в конце декабря минувшего года прошла торжественная церемония запуска украинского транспортника Ан-178. Разработчики заявили, что при его создании были применены новейшие технологии, а также комплектующие отечественного и западного производства. Однако СМИ уличили предприятие «Антонов» в установке российских двигателей на транспортник.

Подчеркивается, что в качестве вспомогательной силовой установки на Ан-178 установлены газотурбинные ТА18-100 российского производства. По словам авторов публикации, украинским специалистам не удалось найти им замену, поэтому они вынуждены оснащать ими все выпущенные для оборонного ведомства Украины самолеты.

Представители завода «Антонов» при этом открещиваются от обвинений, заявляя, что журналисты выдумали «русский след». По их словам, все узлы и механизмы производятся в Канаде, Европе, США и на Украине.

Ранее сообщалось, что украинская авиастроительная отрасль изжила себя. По мнению экспертов, последним относительно удачным самолетом стал Ан-178.

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украина россия антонов ан-178
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