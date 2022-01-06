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Подписчики назвали Настю Каменских старой для видео в купальнике

Шоу-бизнес
Подписчики назвали Настю Каменских старой для видео в купальнике
instagram.com  /  @kamenskux

Москва, 6 января. Певицу Настю Каменских раскритиковали за танцевальное видео в TikTok. Звезда поделилась зажигательным роликом, снятым на отдыхе.

Артистка продемонстрировала свою подтянутую фигуру, надев купальник оливкового цвета с высокой посадкой. Не всем пользователям пришлась по душе новая публикация знаменитости.

Хейтеры обозвали исполнительницу старой и остались недовольны ее купальным костюмом. По мнению недоброжелателей, излишняя откровенность звезде ни к чему, поскольку ее время уже давно прошло.

«Стара уже»;

«До ушей не получилось дотянуть»;

«Не надо уже этого, твое время прошло», — оставили негативные комментарии подписчики.

Пользователи Сети не всегда негативно реагируют на проявление подобного рода откровенности. Так, ранее звезда удивила фанатов фото в неоновом бикини. Знаменитость показала женственную фигуру и загорелую кожу. В комментариях поклонники засыпали исполнительницу комплиментами, сравнив Каменских с Женщиной-кошкой.

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певица каменских tiktok
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