Российская авиация доставила первые подразделения миротворцев в Казахстан

Москва, 6 января. Первые подразделения миротворческих сил России прибыли в Казахстан в рамках миссии Организации Договора о коллективной безопасности, сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ.

По данным ведомства, миротворцы были доставлены в республику самолетами Воздушно-космических сил России. Как ожидается, в составе сил ОДКБ будут действовать подразделения 45-й отдельной бригады специального назначения ВДВ РФ, а также ивановского и ульяновского соединений ВДВ.

Как сообщалось ранее, в Казахстане с начала нового года продолжаются протесты. Акции уже привели к отставке кабинета министров. Кроме того, власти решили ввести госрегулирование цен на топливо. Встречные меры не поспособствовали деэскалации напряженности, в связи с чем ОДКБ приняла решение направить в республику миротворцев.