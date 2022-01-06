Вячеслав Мясников показал забавный фрагмент концерта «Уральских пельменей»

Москва, 6 января. Шоумен из «Уральских пельменей» Вячеслав Мясников в личном блоге продемонстрировал забавный момент, произошедший во время исполнения одного из номеров на концерте — артист спел песню в женском образе.

Перед началом юмористического выступления он отметил, что получает удовольствие от своего репертуара. Не забыл шоумен упомянуть и о качествах своего персонажа, заявив, что «женщина хорошая исполняет» — Мясников веселил публику в костюме дамы средних лет.

Однако в какой-то момент номер пошел не по плану — один из зрителей настойчиво потянулся за поцелуем к Мясникову прямо во время исполнения композиции.

«Я не буду целоваться с вами. Это шутка. Я переодетый мужчина», — заявил артист.

На данный момент Мясников выступает в паре со своим другом и коллегой Андреем Рожковым в рамках шоу «Ваши пельмени» — артисты гастролируют по России отдельно от основного состава «Уральских пельменей».

Казусы у артистов происходят не только на сцене, но и в жизни. Комик Андрей Рожков вспомнил, как под Новый год чуть не сжег дом в попытках приготовить гуся в печи.