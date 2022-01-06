На выставке CES 2022 в США представили удивительно похожего на человека робота

Своего новейшего ультрасовременного робота представила американская компания «Engineered Arts». Гуманоид поражает посетителей прежде всего своей мимикой, ведь она практически неотличима от человеческой.

Продвинутый дроид, созданный на платформе Ameca, собрал в себе все последние научные достижения в области робототехники. Разработчики машины рассказали, что у них не было цели создать «второго человека». Поэтому из идентичного нам у него только лицо. И то без бровей и волос. По этой же причине и тон кожи их железного создания специально был выбран серовато-голубым, в цвет самого робота. Кстати, гендерной принадлежности у Ameca тоже нет, это не мужчина и не женщина.

«Ameca — это аппаратная платформа для разработки искусственного интеллекта и программного обеспечения, и мы создали искусственное тело в дополнение к искусственному интеллекту», — объяснил менеджер по продуктам «Engineered Arts» Маркус Холд.

Также Маркус отметил, что основной функцией изобретения он считает его умение общаться «по-человечески» и быть интересным собеседником для каждого.

«Единственная реальная причина завести себе робота, похожего на человека, — это общение. Гораздо естественнее разговаривать с кем-то, кто похож на вас или на меня, чем сидеть и стучать по клавиатуре механического устройства викторианской эпохи», — добавил Маркус.

Ameca с удовольствием отвечает на вопросы гостей, рассказывая им, что он не ест человеческую пищу, что в его ушах установлены микрофоны, а во рту — динамик. Дроид разговаривает на всех языках мира, понимая на каком из них к нему обращается собеседник. Выставка гаджетов будущего в Лас-Вегасе продлится до 8 января 2022.