Случай заражения человека птичьим гриппом зафиксирован в Великобритании

Лондон, 6 января. Британские медицинские специалисты сообщили о выявлении случая заражения человека птичьим гриппом. Об этом сообщили представители Агентства здравоохранения Великобритании.

Случай заражения птичьим гриппом был выявлен на юго-западе страны. Отмечается, что данный вирус редко передается от животных к человеку. Так, в Великобритании за всю историю было зафиксировано лишь несколько подобных случаев, передает издание Daily Express. Врачи отметили, что пациент чувствует себя хорошо. Тем не менее он был отправлен на самоизоляцию в целях профилактики дальнейшего распространения заболевания.

Одновременное заболевание гриппом и COVID-19 представляет опасность для здоровья пожилых граждан и детей. Как утверждает доктор медицинских наук Татьяна Руженцова, особенно высок риск заразиться сразу двумя вирусами у непривитых.