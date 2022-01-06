Ситуация на границе России и Украины стала темой переговоров Шойгу и главы Пентагона

Вашингтон, 6 января. Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что обсудил ситуацию на российско-украинской границе с министром обороны РФ Сергеем Шойгу.

Министр обороны США сообщил, что 6 января провел телефонные переговоры с российским коллегой. Он отметил, что обсуждались вопросы безопасности.

«Утром я разговаривал с министром обороны России Сергеем Шойгу. Мы обсудили снижение рисков близ границ Украины», — написал Остин на своей странице в Twitter.

Отметим, что 10 января пройдут российско-американские переговоры по гарантиям безопасности. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявлял, что первый раунд консультаций будет использован, чтобы донести до США российскую позицию.