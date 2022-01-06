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Цена импортного газа на Украине по итогам 2021 года выросла почти в шесть раз

  /   Обновлено: 06 января 2022 17:30
Экономика
Цена импортного газа на Украине по итогам 2021 года выросла почти в шесть раз
Федеральное агентство новостей

Киев, 6 января. Средняя стоимость импортного природного газа за прошлый год увеличилась почти в шесть раз и достигла отметки в 1184,6 доллара за тысячу кубометров, передает пресс-служба минэкономики Украины.

При этом в декабре 2020 года средняя цена импортного газа составляла чуть больше 200 долларов за тысячу «кубов». Стоимость изменилась на фоне энергетического кризиса в Европе, когда на пике биржевые фьючерсы достигли рекордной отметки в 2190,4 доллара.

«Государственной налоговой службой Украины вычислена средняя таможенная стоимость импортного природного газа... в период с 1 по 21 декабря 2021 года. Она составила 32 274,9 гривны, или 1184,6$ за 1 тыс. куб. м», — говорится в сообщении ведомства.

Компания «Молдовагаз» ранее объявила, что закупочная цена российского газа для республики может увеличиться в январе. Пока о повышении тарифов для населения речи не идет. Также предприятие просит не торопиться с прогнозами о том, что на этом фоне Молдавия не сможет выполнить свои обязательства перед «Газпромом».

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минэкономики украины энергокризис в европе цена импортного газа
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