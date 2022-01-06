BMW презентовала кроссовер, способный за секунды менять цвет кузова

Лас-Вегас, 6 января. Компания BMW представила на технологической выставке CES 2022 в Лас-Вегасе электрический кроссовер iX с инновационной схемой окраски.

Кузов BMW iX меняет цвет по нажатию одной кнопки — с серого на белый и обратно за несколько секунд. В концерне объяснили, что новая функция реализована на базе технологии электронных чернил (E-Ink): она используется для создания электронных книг и иных устройств.

«Покрытие поверхности BMW iX Flow с использованием чернил E-Ink содержит миллионы микрокапсул с диаметром, равным толщине человеческого волоса. Каждая из этих микрокапсул содержит отрицательно заряженные белые частицы и положительно заряженные черные. При изменении электрического поля на поверхности микрокапсулы собираются белые или черные частицы, что и придает кузову желаемый оттенок», — объяснили в BMW.

Однако пока внедрять эту технологию в массовое производство компания не планирует.

Минпромторг РФ ждет снижения темпов роста цен на автомобили. Об этом сообщил глава ведомства Денис Мантуров.