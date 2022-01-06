«Молдовагаз»: закупочная цена российского газа для страны может вырасти в январе

Кишинев, 6 января. Закупочная цена на природный газ для Молдавии может вырасти в январе, однако о росте тарифов для населения пока речи не идет, заявил председатель правления АО «Молдовагаз» Вадим Чебан.

Речь идет о повышении стоимости голубого топлива, оплачиваемого молдавской компанией за полученное от «Газпрома» сырье. В «Молдовагазе» также сочли преждевременными разговоры о том, что рост цены приведет к невыполнению финансовых обязательств перед российским газовым холдингом.

«Цена точно вырастет, но насколько, мы сможем сказать после 10 января. Возможно, на следующей неделе правительство выступит с некоторыми официальными заявлениями по этому поводу. Сегодня состоялось заседание рабочей группы по энергетике, на котором обсуждалась эта тема. Мы не будем комментировать, так как это было бы неправильно, правительство и министерство инфраструктуры и регионального развития обо всем объявят», — добавил Чебан.

В конце декабря 2021 года «Молдовагаз» сообщил, что погасил очередной платеж перед «Газпромом» за топливо, израсходованное в первую половину месяца. Размер денежной транзакции в компании не уточнили.